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Kiev sotto attacco: otto feriti e incendio in un condominio dopo raid aerei russi

A Kiev l’11 settembre 2026 attacchi aerei russi hanno ferito otto persone e provocato un incendio in un condominio di nove piani; le offensive sono riprese dopo la visita di inviati Usa.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Venerdì mattina, 11 settembre 2026, attacchi aerei russi hanno provocato otto feriti e un incendio in un condominio di nove piani a Kiev, hanno riferito le autorità cittadine su Telegram.

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I soccorsi sono intervenuti dopo i raid che hanno colpito la capitale ucraina. La notizia è stata diffusa tramite i canali ufficiali della città, senza ulteriori dettagli sulle condizioni delle persone ferite.

Secondo la ricostruzione resa pubblica, Mosca ha ripreso le offensive contro Kiev dopo una breve pausa collegata alla visita a Mosca e Kiev dei negoziatori del presidente statunitense Donald Trump. Questa settimana i raid aerei sulla città sono tornati quasi incessanti, dopo l’interruzione coincisa con quella missione diplomatica.

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Il contesto ricordato dalle autorità mette in relazione la ripresa degli attacchi con il tentativo, condotto dagli inviati statunitensi, di porre fine al conflitto iniziato con l’invasione russa dell’Ucraina nel 2022.

( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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