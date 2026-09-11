Tragedia a Latisana: 83enne annega in un sottopasso allagato durante l’ondata di maltempo

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Una donna di 83 anni di San Michele al Tagliamento (Venezia) è morta annegata a Latisana (Ud) il 10 settembre 2026 dopo che la propria auto è rimasta intrappolata in un sottopasso allagato. L’episodio è avvenuto durante l’ondata di maltempo che ha interessato il Friuli Venezia Giulia nella notte e nella mattinata.
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La stessa anziana ha dato l’allarme con una chiamata al 112. Sul posto è intervenuto un carabiniere che si è immerso nell’acqua per raggiungere l’abitacolo e riuscire a estrarre la donna dall’auto.
Nonostante l’intervento, per l’83enne non c’è stato nulla da fare. Il militare impegnato nel soccorso è stato trasportato in ospedale in codice verde.
I Vigili del fuoco proseguono gli interventi con numerosi equipaggi nelle aree colpite dagli allagamenti. Nell’area tra Latisana e Lignano si segnalano pesanti disagi a causa delle intense precipitazioni delle ultime ore.