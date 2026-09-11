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Tragedia a Latisana: 83enne annega in un sottopasso allagato durante l’ondata di maltempo

A Latisana (Ud) un’83enne è morta annegata dopo che la sua auto è rimasta bloccata in un sottopasso allagato; un carabiniere l’ha estratta ma è morta.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Una donna di 83 anni di San Michele al Tagliamento (Venezia) è morta annegata a Latisana (Ud) il 10 settembre 2026 dopo che la propria auto è rimasta intrappolata in un sottopasso allagato. L’episodio è avvenuto durante l’ondata di maltempo che ha interessato il Friuli Venezia Giulia nella notte e nella mattinata.

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La stessa anziana ha dato l’allarme con una chiamata al 112. Sul posto è intervenuto un carabiniere che si è immerso nell’acqua per raggiungere l’abitacolo e riuscire a estrarre la donna dall’auto.

Nonostante l’intervento, per l’83enne non c’è stato nulla da fare. Il militare impegnato nel soccorso è stato trasportato in ospedale in codice verde.

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I Vigili del fuoco proseguono gli interventi con numerosi equipaggi nelle aree colpite dagli allagamenti. Nell’area tra Latisana e Lignano si segnalano pesanti disagi a causa delle intense precipitazioni delle ultime ore.

( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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