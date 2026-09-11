Muore un’anziana intrappolata in auto nel sottopasso allagato a Latisana

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Una donna di 83 anni è deceduta dopo essere rimasta intrappolata nell’abitacolo della propria auto, bloccata in un sottopasso allagato a Latisana, in provincia di Udine. L’episodio è avvenuto durante l’ondata di maltempo che ha interessato il Friuli Venezia Giulia nella notte e nella mattinata del 10/09/2026.
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Sul posto è intervenuto un carabiniere, giunto dopo la chiamata al 112: il militare si è gettato in acqua e ha estratto la donna dall’abitacolo, ma per la 83enne non c’è stato nulla da fare.
Il carabiniere è stato trasportato in ospedale e ricoverato in codice verde. Nelle operazioni di soccorso sono impegnati i Vigili del fuoco con numerosi equipaggi.