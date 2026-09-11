Tragico scontro sulla Jonio-Tirreno: padre e due figli perdono la vita, madre in rianimazione

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Un incidente mortale ha spezzato una famiglia questa mattina lungo la Strada statale 682 “Jonio-Tirreno” all’altezza del km 3,200 in direzione Rosarno, nel Reggino. Lo scontro, avvenuto intorno alle 6, ha visto coinvolti un’autovettura e un mezzo pesante in un impatto frontale.

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Nello schianto sono deceduti sul colpo un uomo di 53 anni e le sue due figlie, di 14 e 8 anni. La moglie e madre delle vittime è stata invece trasportata d’urgenza e si trova in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Polistena.

La famiglia risiedeva a Gioiosa Ionica, secondo quanto si è appreso. Le cause dell’incidente sono al momento in corso di accertamento da parte delle autorità competenti.

Testimoni presenti sul luogo hanno descritto la scena con parole che rendono l’idea della violenza dell’impatto: “Abbiamo sentito il botto e le urla: sembrava una bomba”, hanno riferito.

Le indagini dovranno stabilire dinamica e responsabilità del sinistro che ha provocato tre vittime e il grave ferimento della donna.