Esce dal centro medico e viene investito dal furgone del corriere: uomo muore appena giunto in ospedale

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Un uomo di 72 anni è morto dopo essere stato investito da un furgone per le consegne nel primo pomeriggio di oggi a Marghera. L’incidente è avvenuto intorno alle 13 in via del Canal Bernardo, davanti alla farmacia Dr.Max di piazza del Municipio.



La vittima è stata identificata come Roberto Vianello. Secondo quanto ricostruito finora, Vianello stava attraversando la carreggiata poco dopo essere uscito dallo studio medico “Al Centro La Salute” quando è stato centrato dal mezzo adibito alle consegne.

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Il furgone apparteneva a una ditta di spedizioni e in quel momento era in servizio nella zona. Secondo i primi rilievi della polizia locale, il pedone non si trovava sulle strisce pedonali ma nelle loro immediate vicinanze al momento dell’impatto.



Secondo una prima ricostruzione pare che il furgone, mentre stava svoltando, si sia trovato improvvisamente il pedone in mezzo alla carreggiata e il conducente non sia riuscito ad evitarlo in tempo. Le dinamiche esatte dell’incidente sono al centro degli accertamenti.



I primi a intervenire sono stati alcuni passanti e i medici dello studio medico da cui Vianello era appena uscito. I sanitari hanno prestato le prime cure sul posto, constatando la gravità delle condizioni dell’uomo.



Poco dopo sono arrivati gli operatori del Suem 118. Sul luogo i soccorritori hanno effettuato prolungate manovre di rianimazione; infine Vianello è stato trasferito d’urgenza all’ospedale dell’Angelo di Mestre.



Nonostante gli sforzi del personale sanitario, il 72enne è deceduto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso. Il personale medico ha continuato a tentare le procedure di emergenza, ma non è stato possibile salvarlo.



La polizia locale, reparto motorizzato di Venezia, ha temporaneamente chiuso la strada per permettere i soccorsi e i rilievi tecnici. Sul posto gli agenti hanno rilevato tracce sulla carreggiata e avviato le operazioni per ricostruire la traiettoria del veicolo.



Le autorità stanno raccogliendo le testimonianze delle persone presenti al momento dell’incidente. Vengono inoltre esaminate le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza installate nella zona per chiarire gli ultimi istanti prima dell’impatto.



Gli elementi che emergono dai rilievi e dalle riprese video saranno utilizzati insieme alle dichiarazioni dei testimoni per definire con precisione la dinamica dell’investimento e accertare eventuali responsabilità.



Nel frattempo, la viabilità in via del Canal Bernardo è stata temporaneamente modificata per consentire il lavoro degli agenti e dei tecnici impegnati nelle indagini.



Gli accertamenti proseguono per ricostruire nei dettagli gli ultimi istanti prima dell’impatto e stabilire cause ed eventuali responsabilità.