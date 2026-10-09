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Via D’Amelio, le famiglie della scorta di Borsellino: memoria e ferite nel reportage di 24MM

Il programma 24MM, nell’episodio dell’8 ottobre 2026, affronta ricordi e ferite dei familiari degli agenti uccisi con Paolo Borsellino il 19 luglio 1992.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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L’8 ottobre 2026 il programma 24MM ha dedicato un reportage alle cinque persone che facevano parte della scorta di Paolo Borsellino e al dolore dei loro familiari. La strage di via D’Amelio, avvenuta il 19 luglio 1992, costò la vita al magistrato e ai cinque agenti della sua scorta.

Nel servizio Salah Methnani affronta i ricordi e le ferite dei parenti delle vittime, mettendo a fuoco il peso della memoria nel tempo. Il racconto si concentra sulle conseguenze umane dell’attentato per chi è rimasto, senza aggiungere interpretazioni o nuove ricostruzioni dei fatti.

La puntata inserisce quelle storie personali nel più ampio contesto della strage di via D’Amelio, per mantenere viva la memoria delle persone uccise e delle loro famiglie.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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