Secondo un articolo pubblicato su Repubblica il 19 novembre 2026 da Anna Lombardi (agf), a dettare l’agenda del vertice di Shenzhen saranno soprattutto Mosca e Pechino.
Nell’articolo viene richiamato il commento dello storico e politologo britannico Rana Mitter, professore ad Harvard, che ha osservato come «appaiono più importanti i temi rimasti fuori agenda».
Il pezzo è segnalato come lettura di due minuti e si concentra sulla centralità dei due Paesi nella definizione dei temi del vertice, senza introdurre altri elementi o dichiarazioni esterne.