Ivan Ljubicic, ex tennista croato, ha messo in fila i presupposti che a suo avviso servono per riconoscere ad Alexander Zverev lo status di «vero» numero uno del circuito. Secondo Ljubicic, Zverev dovrà prima riuscire a battere Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

L’ex giocatore ha commentato anche le condizioni dei campi alle Finals: «Il campo delle Finals non è troppo veloce», ha osservato, sottolineando che in quel contesto occorre sapersi adattare alle superfici e alle situazioni di gioco.

Ljubicic ha rivolto parole anche ai protagonisti emergenti: riguardo a Lorenzo Cobolli ha riconosciuto la scarsa esperienza del giovane, ma ne ha apprezzato la personalità e ha detto di tifar per lui.

Le dichiarazioni di Ljubicic sono state pubblicate il 19 novembre 2026.