Forza Italia ha deciso di votare contro l’emendamento inserito nel decreto scuola che prevede la vendita degli e-book scolastici a metà prezzo. La scelta del partito è stata resa nota mentre la misura veniva portata avanti dal governo.

La premier Giorgia Meloni ha affrontato la questione parlando con i suoi vice, ma ha comunque proseguito la linea che ha portato all’inserimento dell’emendamento nel provvedimento. La decisione sull’emendamento è quindi stata mantenuta nonostante i confronti interni.

La scelta di Forza Italia ha suscitato proteste dalla sinistra, che si è opposta alla posizione del partito. Sui banchi parlamentari la misura ha alimentato tensioni nella maggioranza.

La vicenda è stata segnalata da Repubblica con un articolo firmato da Serena Riformato (Ansa).