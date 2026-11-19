In un ebook pubblicato online Craxi rivolge parole dure contro gli alleati, definendo Fratelli d’Italia «arrogante» e chiedendo che la situazione venga finalmente interrotta.

Lo sfogo sarebbe avvenuto di fronte ai senatori azzurri, secondo quanto riportato dall’articolo. Nel corso dell’intervento Craxi ha inoltre osservato che «Meloni non è generosa come Berlusconi».

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La segnalazione è apparsa il 19 novembre 2026 alle 01:00 e l’articolo è firmato da Tommaso Ciriaco e Stefania Craxi.