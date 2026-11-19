Jannick Sinner è al centro di preoccupazioni mediche in vista della stagione sul cemento: il tennista sta seguendo cure per un problema al ginocchio e la sua partecipazione allo Slam di Melbourne è sempre più incerta.

Secondo voci non confermate, il gruppo che segue Sinner avrebbe avviato consulti con ortopedici negli Stati Uniti per individuare la terapia più adatta all’infortunio. Non sono però state fornite conferme ufficiali sulle visite o sulle decisioni cliniche.

La situazione ha sollevato dubbi sul possibile trasferimento in Australia per l’Australian Open, torneo che si svolge a gennaio a Melbourne. Al momento non è stato reso noto alcun calendario di rientro o una prognosi pubblica.

A Milano, Valentino Rossi ha incontrato Sinner e ha riferito che il giocatore «è qui per curarsi il ginocchio, gli dà un po’ fastidio», confermando la presenza del problema ma senza aggiungere dettagli sulle terapie.

Non essendovi dichiarazioni ufficiali dallo staff medico o dalla squadra di Sinner, resta incertezza sulle tempistiche e sulle scelte che verranno adottate per il recupero.