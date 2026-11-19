Sandra Scicolone ha espresso sostegno all’emendamento sugli ebook approdato al dibattito pubblico, definendo la norma positiva per il mondo scolastico. La dirigente scolastica ha sottolineato che i dispositivi digitali sono già diffusi in molte istituzioni e che la misura porterà benefici anche alle famiglie.

Scicolone ricopre, oltre alla funzione di preside, il ruolo di membro eletto del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Nel suo intervento ha evidenziato come l’adozione degli strumenti digitali nelle scuole sia ormai consolidata e come la disposizione normativa possa favorire l’accesso ai materiali didattici.

L’aderenza dell’esponente scolastica all’emendamento è stata rilanciata nella cronaca pubblicata su Repubblica il 19 novembre 2026.