I magistrati che indagano hanno chiesto l’arresto di Gianni De Gennaro, ex capo della polizia, sostenendo che esista il rischio che possa inquinare le prove. Nell’indagine sono finite carte e registrazioni che documentano contatti tra De Gennaro e alcuni esponenti politici.

Nei fascicoli, secondo quanto riportato dalla procura, emergono telefonate con Gianni Letta messe in relazione alla volontà di affidare ad Andrea, il fratello di De Gennaro, il comando generale della Guardia di Finanza. Le conversazioni sono al centro degli accertamenti che valutano le condotte dell’ex alto dirigente.

Gli atti raccolti mostrano scambi con politici e altre persone ritenute rilevanti dagli inquirenti. Per i pm, la posizione di De Gennaro è tale da giustificare la richiesta di misure cautelari per evitare possibili interferenze sulle prove.

Un elemento che figura negli atti è la segnalazione di una talpa che avrebbe avvertito De Gennaro della presenza di microspie nel suo ufficio. Anche questa circostanza è stata inserita negli atti inviati in procura.

Le carte dell’indagine contengono dunque sia le telefonate citate sia le segnalazioni che hanno portato gli investigatori a chiedere un intervento cautelare. I dettagli sulle singole conversazioni e sulle persone contattate sono parte integrante del fascicolo aperto dalla procura.