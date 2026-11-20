Taiwan — Il governo e gli analisti dell’isola si stanno preparando a uno scenario che contempla una possibile invasione, mentre cresce la preoccupazione per il vertice di Shenzhen che coinvolge Trump, Xi e Putin.

La popolazione però non vive questa inquietudine in modo uniforme. Una parte dei cittadini si rivolge a corsi di sopravvivenza, citando come esempio la Kuma Academy, per apprendere tecniche pratiche e gestione delle emergenze. Altri, invece, non mostrano timori e proseguono la vita quotidiana senza preoccuparsi degli scenari bellici evocati dagli esperti.

Il reportage racconta un Paese attraversato da contrasti: da un lato l’allerta istituzionale e le analisi geopolitiche, dall’altro una società che oscilla tra preparazione concreta e negazione. Anche la cultura popolare appare coinvolta: serie tv e narrazioni sul tema della guerra affiorano nel dibattito pubblico e influenzano la percezione del rischio.

Nonostante le tensioni, il pezzo sottolinea un dato che accompagna la cronaca dell’isola: Taiwan è considerata il Paese più felice dell’Asia, una condizione che coesiste con il clima di incertezza geopolitica.