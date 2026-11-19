Un nuovo volume raccoglie lettere e documenti inediti di Eugenio Scalfari, fondatore del quotidiano la Repubblica. Il libro è stato curato da Simonetta Fiori e mette insieme materiali finora inediti del giornalista.

La presentazione del volume si è svolta a Milano presso la Fondazione Feltrinelli. La stessa Fondazione ha acquisito l’archivio personale di Scalfari.

I materiali raccolti nel libro offrono documenti e corrispondenze che riguardano la carriera e la memoria professionale di Scalfari, figura centrale nella storia del giornalismo italiano.