Elly Schlein ha posto la crescita al centro delle priorità del prossimo governo. La segretaria del Partito Democratico lo ha ribadito al termine del suo tour di incontri con le parti sociali.

Dagli incontri, secondo quanto riferito, Schlein ha sottolineato l’importanza del confronto con i soggetti del mondo del lavoro e delle imprese. «Useremo il dialogo e non cambieremo quello che funziona», ha detto la leader dem, sintetizzando l’approccio che intende adottare.

Il messaggio arriva nella fase successiva ai colloqui con le rappresentanze sociali, e mette in evidenza la scelta di privilegiare la crescita economica senza interventi che modifichino strumenti ritenuti efficaci.