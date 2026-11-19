La bozza di legge che disciplina la verifica dell’età sulle piattaforme social presenta ancora diverse incertezze. È questo il nucleo dell’analisi pubblicata su Repubblica da Pier Luigi Pisa il 19 novembre 2026.
L’articolo, pubblicato alle 01:00 e indicato con un tempo di lettura di circa due minuti, mette in evidenza che il testo del provvedimento conserva ombre e questioni aperte. L’autore cerca di offrire risposte sui principali punti oscuri emersi nella bozza.
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