Studentessa di Mestre muore per aneurisma, aveva 19 anni

la notizia continua dopo l'inserzione pubblicitaria

Una famiglia di Mestre è colpita da una tragedia dal carico doloroso indicibile.

Veronica Corinne Zanon, studentessa di 19 anni, all’estero per studio, ha avvertito un malessere improvvisamente per strada. E’ voluta rientrare, si è coricata ma purtroppo non si è più svegliata.

La mattina del giorno seguente, infatti, il fidanzato è andato nella sua camera per svegliarla ma la giovane era già in uno stato di incoscienza profondo.

Non ha aiutato nemmeno il veloce trasporto all’ospedale, dove la ragazza è spirata per aneurisma cerebrale.

Veronica Corinne Zanon era una ragazza giovane e sana oltre che bella e irreprensibile.

Naturalmente portata verso le lingue straniere, aveva scelto di andare studiare all’estero e si era iscritta all’università di Amsterdam.

Sabato mattina la tragedia all’ospedale di Amsterdam, ma il dramma, probabilmente incontrovertibile, era iniziato il giorno prima, mentre camminava per strada con amici.

Veronica proprio oggi avrebbe dovuto tornare a Mestre per fare visita ai genitori e ai nonni, come faceva ogni volta che poteva compatibilmente con i suoi studi.

“Intelligente, brava e bella”, come viene definita, parlava già cinque lingue ed era avviata, nonostante i suoi giovanissimi 19 anni, a brillantissima carriera internazionale.

Il dramma tremendo ha stroncato tutti i sogni, i piani e i percorsi, lasciando posto ad un doloroso rimpatrio a Mestre dove sarà celebrato il rito funebre.

» leggi anche: “Malore improvviso in bicicletta: muore a 47 anni“

» leggi anche: “Donna trovata morta in camerino al Decathlon di Padova: malore mentre prova vestiti“