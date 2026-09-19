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Ronaldo compie 50 anni: il Fenomeno che resta nella storia

Ronaldo, ex attaccante brasiliano dell’Inter, compie 50 anni il 18 settembre 2026. Le sue giocate sono entrate nella storia e la sua leggenda resta viva nel mondo.

Federico Fortesa
a cura di: Federico Fortesa
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Ronaldo Luís Nazário de Lima, l’ex attaccante brasiliano dell’Inter, taglia il traguardo del mezzo secolo il 18 settembre 2026. Il campione, noto come “Fenomeno”, arriva ai 50 anni con una carriera che continua a pesare nella memoria collettiva del calcio.

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Le giocate di Ronaldo sono entrate nella storia del pallone: gol, dribbling e momenti che lo hanno reso un riferimento per tifosi e addetti ai lavori. Il tempo non ha cancellato quelle immagini, che restano punto di riferimento per più generazioni.

Oggi Ronaldo porta in giro per il mondo una leggenda che non tramonta: la sua immagine e il suo racconto continuano a essere presenti in manifestazioni, eventi e nella memoria del pubblico internazionale.

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Federico Fortesa
Federico Fortesa
Non sono un giornalista, sono informatico ma il web è il mio mondo e le etichette non mi piacciono... Amo stare tra la gente e seguo tutti gli eventi e gli appuntamenti che posso. La mia mail qui: federico_f@lavocedivenezia.it
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