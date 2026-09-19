Ronaldo compie 50 anni: il Fenomeno che resta nella storia

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Ronaldo Luís Nazário de Lima, l’ex attaccante brasiliano dell’Inter, taglia il traguardo del mezzo secolo il 18 settembre 2026. Il campione, noto come “Fenomeno”, arriva ai 50 anni con una carriera che continua a pesare nella memoria collettiva del calcio.
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Le giocate di Ronaldo sono entrate nella storia del pallone: gol, dribbling e momenti che lo hanno reso un riferimento per tifosi e addetti ai lavori. Il tempo non ha cancellato quelle immagini, che restano punto di riferimento per più generazioni.
Oggi Ronaldo porta in giro per il mondo una leggenda che non tramonta: la sua immagine e il suo racconto continuano a essere presenti in manifestazioni, eventi e nella memoria del pubblico internazionale.