Alessandro Di Battista dimesso dal Policlinico Gemelli: ringraziamenti e ritorno a casa

Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp! Clicca qui e iscriviti subito Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!

Alessandro Di Battista è stato dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma. L’ex parlamentare del Movimento 5 Stelle lo ha annunciato su Instagram pubblicando una foto insieme a Luca Di Giuseppe, presidente dell’associazione Schierarsi.

I nostri articoli saranno sempre gratuiti se abbiamo il vostro sostegno.



Se credi nell’informazione libera di Venezia, puoi sostenerla con il tuo 5×1000.



CF: 94073040274

Scopri come fare

Nella didascalia il 48enne ha scritto di sentirsi meglio e ha aggiunto: “Sto molto meglio e finalmente sono a casa”. Ha ringraziato il personale del Gemelli e tutte le persone che gli hanno manifestato affetto, anticipando che nelle prossime settimane racconterà il percorso che dovrà affrontare.

Il ricovero al Gemelli è avvenuto il 12 settembre, dopo il rientro dall’Avana con un’aeroambulanza. Di Battista era in Cuba per un reportage destinato al Fatto Quotidiano. Il primo accesso in ospedale si era verificato il 28 agosto per una forte cefalea; in quella circostanza fu ricoverato d’urgenza prima a Santa Clara e poi all’Hermanos Ameijeiras dell’Avana.

Fin dai primi giorni il governo, tramite il ministro degli Esteri Antonio Tajani, aveva offerto la disponibilità a organizzare il trasporto sanitario di rientro, subordinato al miglioramento delle condizioni cliniche. L’ex deputato ha però fatto sapere di non volere un volo pagato dallo Stato: il trasporto sarebbe coperto dall’assicurazione stipulata in occasione del viaggio.

Sull’isola si sono recati Sahra Lahouasnia, con cui Di Battista ha due figli, il presidente dell’associazione Schierarsi Luca Di Giuseppe e due specialisti inviati dal Policlinico Gemelli, un neurochirurgo e un rianimatore.

Un primo tentativo di rimpatrio era stato organizzato per il 4 settembre: un’aeroambulanza, già arrivata alle Bahamas, avrebbe dovuto recuperarlo all’Avana per portarlo a Roma, dove i medici del Gemelli erano pronti per un intervento neurochirurgico. Le sue condizioni però peggiorarono improvvisamente e i medici furono costretti a operarlo all’Avana, rinviando la partenza. L’intervento è riuscito.

Nei giorni successivi l’associazione Schierarsi ha comunicato che l’ex parlamentare “sta affrontando nel migliore dei modi” la fase post-operatoria, senza fornire dettagli su diagnosi e prognosi.

Il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, commentando il post di Di Battista, ha scritto: “Forza Ale, ti abbracciamo forte e siamo tutti con te”.