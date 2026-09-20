Dimesso dal Gemelli, Di Battista annuncia il ritorno a casa dopo il malore a Cuba

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Alessandro Di Battista è uscito dal Policlinico Gemelli di Roma e ha annunciato il rientro a casa con un post su Instagram pubblicato il 18 settembre 2026.

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Nella foto condivisa l’ex deputato appare insieme all’amico e presidente dell’associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Di Battista ha ringraziato «i medici e il personale del Policlinico Gemelli di Roma» e le persone che gli hanno mostrato affetto durante il periodo di degenza, aggiungendo: «Sto molto meglio e finalmente sono a casa!».

L’ex deputato M5S era stato ricoverato in seguito a un malore all’ospedale Hermanos Ameijeiras a Cuba. Successivamente è stato trasferito in Italia e preso in cura al Gemelli.

Di Battista ha inoltre scritto che, nelle prossime settimane, racconterà il percorso che dovrà affrontare per la convalescenza.