Ultimo torna con “Tutto”, singolo nato dopo la notte di Tor Vergata

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Il cantautore Ultimo è tornato con un nuovo singolo intitolato “Tutto”, nato dopo la notte di Tor Vergata. La notizia è stata diffusa da RaiNews il 18 settembre 2026.
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Secondo il racconto pubblicato, il brano prende forma a partire da quell’esperienza: il punto di partenza resta il palco, la presenza di una folla immensa e un pensiero che non lo ha più abbandonato.
Il lancio di “Tutto” segna per Ultimo una ripartenza legata a quegli elementi che, si legge, hanno segnato l’inizio del suo percorso artistico.