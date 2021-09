Malore improvviso in bicicletta: muore a 47 anni mentre percorreva tranquillamente la strada assieme alla fidanzata.

L’uomo morto è un turista tedesco in vacanza sul litorale ospite di un camping.

Un malore fulminante, verosimilmente imputabile al cuore, lo ha colpito martedì sera.

La tragedia in via Fausta, lungo la ciclabile. Erano appena passate le 20.

All’altezza di Ca’ Savio il turista, che procedeva con la sua bicicletta, si deve essere sentito male mentre era in sella.

Il 47enne è infatti sceso e si è seduto per strada. Il tempo di dire che si sentiva male che si è piegato su un fianco perdendo conoscenza.

La fidanzata che era con lui si è messa a gridare e la gente accorsa ha chiamato i soccorsi.

L’ambulanza della della Croce verde è arrivata ed ha subito provato a rianimare l’uomo che, però, non rinveniva.

Alla fine, non è restato altro che dichiarare il decesso.

La salma è stata quindi portata al cimitero di Treporti.

