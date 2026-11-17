La Toscana è sotto allerta meteo arancione, con chiusure scolastiche decise in vari comuni della Garfagnana e in tutti i centri della Lunigiana, mentre intense correnti atlantiche determinano un nuovo peggioramento del tempo sul Mediterraneo centro-occidentale.

Per la giornata di domani, in Garfagnana le amministrazioni hanno disposto la chiusura degli istituti a Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano, Barga e Coreglia Antelminelli. Nella Lunigiana sono interessati tutti i comuni: Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana e Zeri.

Questa mattina sono stati svolti sopralluoghi nei territori della Garfagnana più colpiti dall’ondata di maltempo dei giorni scorsi per verificare le criticità ancora attive, in particolare quelle legate a frane. Erano presenti i sindaci di Borgo a Mozzano, Bagni di Lucca e Coreglia Altelminelli, insieme a rappresentanti di Regione Toscana, Provincia di Lucca, Consorzio di bonifica 1 Toscana nord e Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio.

Il sindaco di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti, ha spiegato sui social che l’obiettivo è ottenere “lo stato di calamità nazionale” o, in alternativa, lo stato di calamità regionale, e che la raccolta dei dati serve a costruire un quadro complessivo delle difficoltà subite. Il sindaco di Bagni di Lucca, Paolo Michelini, ha ringraziato le istituzioni intervenute e ha rivolto un invito ai cittadini a osservare la massima prudenza negli spostamenti e a non mettersi in situazioni di pericolo, vista la nuova allerta.

Le intense correnti atlantiche che interessano gran parte del Mediterraneo centro-occidentale determinano, secondo le previsioni, un peggioramento a partire dai settori più occidentali e una intensificazione della ventilazione dai quadranti occidentali su buona parte del Paese. Il fenomeno è collegato all’attivazione di rovesci di forte intensità e forti raffiche di vento.

In precedenza, il 16 novembre, la Protezione civile aveva valutato un’allerta meteo gialla per temporali, rischio idrogeologico e idraulico su dieci regioni, indicando una fase di elevata instabilità su ampie zone dell’Italia.