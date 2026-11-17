Il giornalista costaricano Camilo Rodríguez è stato ucciso il 17 novembre 2026 mentre guidava la sua auto a San Miguel de Santo Domingo, nella provincia di Heredia. Secondo quanto riporta l’agenzia Efe, i colpi sono stati esplosi da due sicari a bordo di una motocicletta.

Rodríguez aveva denunciato ripetutamente, sui suoi profili social, casi di narcotraffico e corruzione, indicando nomi e cognomi dei presunti affiliati alle organizzazioni criminali e affermando di collaborare con la DEA statunitense.

Il procuratore generale Carlo Díaz ha confermato che la vittima aveva già ricevuto minacce di morte. Pur essendo inserito in un programma di assistenza per i testimoni, il giornalista aveva rifiutato la protezione specifica offerta dalla Procura.

Díaz ha annunciato che una parte delle indagini sarà dedicata alla vittimologia, per verificare le persone che Rodríguez aveva denunciato pubblicamente e chiunque potesse avere interesse a ucciderlo, e ha promesso il massimo impegno da parte delle autorità. Il procuratore ha definito il fatto “un segnale molto forte” sulla condizione della libertà di espressione nel Paese.

Gli ultimi omicidi di giornalisti in Costa Rica risalivano al 2001 e al 2003.