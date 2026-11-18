Per tutto il mese di novembre Federfarma Roma mette a disposizione 5.000 test rapidi gratuiti per individuare sostanze aggiunte nei cocktail. L’iniziativa, promossa in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, coinvolge oltre 60 farmacie della capitale.

I dispositivi distribuiti sono stick CYD (Check Your Drink) che consentono, con una sola goccia prelevata dal bicchiere, di rilevare sostanze come GHB, ketamina, cocaina e scopolamina. Secondo la nota dell’organizzazione i test sono ultra rapidi, facili da usare, discreti e garantiscono un’accuratezza fino al 98%. Le sostanze indicate possono provocare perdita di coscienza, amnesia e incapacità di difendersi.

Federfarma Roma spiega che l’iniziativa è stata potenziata rispetto al 2025, raddoppiando il numero dei kit e ampliando i punti di distribuzione. Alla rete romana si aggiungono, per quest’anno, anche farmacie di Brindisi e Brescia. La campagna è presentata con lo slogan “Il consenso non si scioglie in un drink”.

L’azione vede la collaborazione di più associazioni e realtà del territorio: Giuridicamente Libera, Befree, Telefono Rosa, Differenza Donna, Associazione Ponte Donna APS, Girotondo, Lucha y Siesta e Gener act. L’elenco aggiornato delle farmacie aderenti e il calendario per il ritiro dei dispositivi saranno pubblicati sui canali ufficiali di Federfarma Roma.

La distribuzione dei kit era già stata avviata in marzo 2026; la nuova edizione amplia la disponibilità in vista della ricorrenza di novembre.