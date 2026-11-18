Le navi sono rimaste ferme nello Stretto di Hormuz dopo l’esplosione e l’incendio di un’altra petroliera nell’area.

La Marina iraniana ha dichiarato che, nelle ultime 24 ore, una quarta petroliera ha preso fuoco dopo aver colpito una mina navale a est dello Stretto di Hormuz. L’episodio è stato segnalato il 17 novembre 2026 da Reuters.

Le autorità locali hanno riferito l’accaduto senza fornire ulteriori dettagli sull’entità dei danni o su eventuali vittime. L’annuncio dell’unità militare iraniana ha fatto seguito a precedenti segnali di pericolo nelle stesse acque nelle ultime ore.

La situazione ha causato l’interruzione delle rotte nella zona dello Stretto, con navi costrette a sostare in attesa di sviluppi e verifiche sulla sicurezza dell’area.