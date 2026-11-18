La Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Milano ha disposto l’amministrazione giudiziaria per un anno della filiale italiana della banca digitale Revolut. Il provvedimento, motivato da “insufficienti controlli sulle misure antiriciclaggio”, riguarda i sei milioni di correntisti italiani dell’istituto.

Dopo la decisione del 16 novembre 2026, molti clienti si sono chiesti se i propri risparmi e le carte sarebbero rimasti operativi. Revolut ha risposto ufficialmente rassicurando gli utenti: “non cambia nulla nell’operatività quotidiana: nessun blocco dei conti, nessuno stop ai pagamenti e piena continuità dei servizi”.

Il provvedimento è di natura amministrativa e, secondo quanto comunicato dalla banca, non sospende l’attività bancaria. I vertici dell’istituto stanno esaminando il provvedimento insieme ai propri consulenti legali, ha aggiunto un portavoce di Revolut, che ha confermato la continuità dei servizi bancari retail e commerciali in Italia.

Il gruppo fintech ha inoltre dichiarato di collaborare pienamente con le autorità italiane. Revolut ha detto di prendere “estremamente sul serio” gli obblighi normativi e di investire continuamente nel rafforzamento dei sistemi contro i reati finanziari, nei modelli di monitoraggio delle transazioni e nei team dedicati alla conformità.