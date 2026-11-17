Venerdì 20 novembre 2026 è stato proclamato uno sciopero generale di 24 ore che interesserà l’intero territorio nazionale. L’azione è stata indetta dalla CGIL e coinvolgerà lavoratori dei settori pubblico e privato; all’iniziativa aderiscono anche la confederazione Cobas, Clap e Sial.

L’agitazione potrebbe provocare rallentamenti e cancellazioni nei servizi di trasporto locale. Treni e voli saranno soggetti alle disposizioni della Commissione di garanzia sugli scioperi, che può regolare o escludere particolari fasce. Sono previste inoltre ripercussioni su scuola e università, con una forte adesione attesa nel comparto dell’istruzione e iniziative studentesche coordinate anche da organizzazioni come CUB Sur.

I sindacati indicano come motivi della mobilitazione il contrasto alla legge di bilancio e alle politiche economiche e sociali del governo. Tra le rivendicazioni principali figurano richieste di aumenti salariali e rinnovi contrattuali per tutelare il potere d’acquisto; una revisione del carico fiscale su lavoratori e pensionati; maggiori investimenti per sanità, scuola e servizi pubblici e opposizione ai tagli alla scuola pubblica. Sul fronte del lavoro giovanile e della precarietà si chiedono misure per il diritto allo studio, politiche abitative e sicurezza nei luoghi di lavoro. Infine, i promotori chiedono di sospendere l’incremento della spesa militare per destinare risorse alle emergenze sociali.

L’iniziativa sarà accompagnata da circa 100 manifestazioni distribuite sul territorio, con appuntamenti regionali e provinciali. La manifestazione principale si terrà a Roma, con concentramento alle 9.30 in piazza Vittorio Emanuele II; il corteo sarà chiuso dal segretario generale della CGIL, Maurizio Landini.

Altri appuntamenti confermati nelle grandi città:

– Milano: ritrovo alle 9 in piazza Cadorna, con l’intervento di Maria Grazia Gabrielli.

– Torino: partenza alle 9.30 da piazza XVIII Dicembre, presenza di Luigi Giove.

– Bologna: corteo alle 9.30 da piazza dei Martiri a piazza del Nettuno, intervento di Michele De Palma.

– Firenze: concentrazione alle 9.30 in piazza Indipendenza, con Pino Gesmundo.

– Napoli: ritrovo alle 9 in piazza Mancini, arrivo in piazza Matteotti.

– Bari: partenza alle 9 da piazza Giovanni XXIII.

– Palermo: partenza alle 9 da piazza Marina, conclusioni in piazza Verdi con Serena Sorrentino.

– Cagliari: manifestazione regionale alle 9 in piazza Giovanni XXIII, con Christian Ferrari.

– Perugia: concentramento alle 9 in piazza Partigiani.

– Genova: ritrovo alle 9.30 nei pressi della Stazione Marittima.

In Veneto sono previste iniziative a Venezia, Padova, Verona, Vicenza e Treviso. Sono attesi anche altri cortei in numerosi centri, con possibili modifiche temporanee alla viabilità lungo i percorsi interessati.