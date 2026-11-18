Cinquanta fiale di fentanyl sono state sottratte dalla farmacia della clinica Nuova Itor, struttura convenzionata con il Servizio sanitario nazionale situata in via di Pietralata a Roma. La denuncia è stata presentata il 19 ottobre dal direttore sanitario della struttura.

Secondo gli accertamenti preliminari, il medicinale — descritto come potente anestetico impiegato nelle terapie del dolore e in sala operatoria — sarebbe stato asportato dalla cassaforte del deposito farmaceutico. Il furto è verosimilmente avvenuto tra il 16 e il 18 ottobre, ma questa ricostruzione non è certa.

Le indagini sono state avviate dai carabinieri del Nucleo Investigativo di via In Selci insieme al Nas. Sull’episodio sono al vaglio anche le immagini delle telecamere presenti nell’area, che però al momento non avrebbero fornito riscontri utili per ricostruire la dinamica.

Il caso di Pietralata si inserisce in una serie di episodi simili: il fentanyl era già finito al centro di un furto alcuni mesi fa all’ospedale Israelitico. Una recente inchiesta televisiva ha evidenziato che i prelievi illeciti del medicinale non si esauriscono con quel singolo episodio.