Presentato il 17 novembre a Cop31 ad Antalya, il Climate Risk Index 2027 dell’organizzazione Germanwatch traccia l’impatto globale dei fenomeni meteorologici estremi negli ultimi trent’anni.

Dal 1996 al 2025 quasi 10.000 eventi estremi hanno provocato oltre 900.000 vittime nel mondo e perdite economiche dirette superiori a 4.700 miliardi di dollari, una cifra paragonata quasi all’attuale Pil della Germania.

Secondo il rapporto, 5,5 miliardi di persone sono state colpite da questi eventi, incluse quelle costrette ad abbandonare le proprie abitazioni. Le ondate di calore risultano la principale causa di mortalità, mentre le tempeste sono responsabili dei danni economici maggiori.

Nel 2026 le ondate di calore in Europa hanno causato oltre 50.000 decessi legati al caldo; il rapporto attribuisce al cambiamento climatico due terzi di queste vittime. Nel 2025, senza la spinta di El Niño, si è registrato in media un disastro climatico al giorno: 367 eventi estremi, quasi 35.000 morti e oltre 158 miliardi di dollari di danni.

L’impatto non è uniforme: i Paesi a basso reddito sono risultati tra i più colpiti da catastrofi eccezionalmente devastanti, con esempi citati come Dominica, Myanmar e Honduras. Le Filippine e l’India appaiono invece colpite in modo costante.

Nel 2025 i Paesi più colpiti sono risultati Giamaica, Sri Lanka e Spagna, seguiti da Tailandia, Filippine e Pakistan. A livello oceanico, il rapporto segnala oltre 150 giorni consecutivi di temperature superficiali marine record e uno dei picchi invernali di ghiaccio marino antarctico tra i più bassi mai rilevati. Il Pacifico nord-occidentale ha registrato finora 32 tifoni nell’anno in corso, il numero più alto di questo secolo.