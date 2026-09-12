5 x 1000
HomenotizieKim Jong Un scommette su vacanze, shopping e svago per incanalare la...

Kim Jong Un scommette su vacanze, shopping e svago per incanalare la spesa nel circuito statale

Kim Jong Un investe in resort, centri commerciali e impianti ricreativi. Import cinesi in forte crescita (massaggi +40x, tapis roulant +600%): spesa privata indirizzata verso reti statali.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

📢 Condividi questa notizia

Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp!

Clicca qui e iscriviti subito

Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!

Pyongyang avvia un’espansione delle strutture ricreative e commerciali con l’obiettivo di plasmare una nuova cultura dei consumi. La strategia è descritta da un’analisi Reuters del 11 settembre 2026 basata su dati commerciali cinesi, resoconti dei media nordcoreani e testimonianze di visitatori recenti.

I nostri articoli saranno sempre gratuiti se abbiamo il vostro sostegno.

Se credi nell’informazione libera di Venezia, puoi sostenerla con il tuo 5×1000.

CF: 94073040274

Scopri come fare

Negli ultimi anni si sono moltiplicate iniziative come resort sul mare, centri commerciali con marchi internazionali, parchi acquatici, piste da sci, birrerie e persino autoscontri e piste per attrazioni. Allo stesso tempo sono aumentate le importazioni di beni per il tempo libero: secondo i dati citati, le attrezzature per massaggi importate dalla Cina sono cresciute di quaranta volte nell’ultimo decennio, mentre quelle per tapis roulant sono aumentate di oltre il 600%.

Anche strumenti e prodotti come pianoforti, orologi, giostre, scivoli acquatici e autoscontri mostrano incrementi nelle importazioni, segnala Reuters. L’apparente apertura ai consumi non è però interpretata solo come modernizzazione infrastrutturale.

LEGGI ANCHE:

Secondo diversi analisti citati nell’analisi, il regime intende convogliare la spesa dei cittadini verso reti commerciali e ricreative controllate dallo Stato. L’obiettivo sarebbe ridurre l’influenza dei mercati privati emersi durante gli anni delle carestie e allo stesso tempo creare nuove entrate per le casse pubbliche.

( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
LEGGI TUTTO
LEGGI TUTTO >>>
RIPRODUZIONE VIETATA
sono vietate anche le riproduzioni parziali di titoli, testi, foto, attraverso sistemi automatici (cd aggregatori)

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

Persa qualche notizia? Le ultime:

La Voce di Venezia radio

Se non è partita la musica clicca play sul triangolino in basso
In onda ora
ON AIR NOW
vai alla HOME PAGE