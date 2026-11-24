Gabriele Romagnoli, in un articolo pubblicato su Repubblica il 23 novembre 2026, analizza la fine del dualismo tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, fenomeno che fino a ieri sembrava ripetersi senza sosta e oggi lascia soprattutto nostalgia.

Secondo Romagnoli, il gioco del dubbio tra i due — il famoso “non c’è o ci fa?” — è stato portato “al punto di rottura” e perde la sua continuità: quel confronto che dominava il racconto del tennis si trasformerà, nelle parole dell’autore, in qualcosa di episodico, paragonabile a un calendario dell’Avvento.

L’articolo, aggiornato alle 20:07 e indicato come lettura di circa due minuti, ricorda lo stato attuale del numero 1 del tennis e dedica attenzione a Jannik Sinner, indicato come venticinquenne.

Nella stessa pagina sono richiamati aggiornamenti e collegamenti relativi a Sinner: un riferimento a un intervento dal chirurgo Lempainen, citato con l’indicazione “due giorni per uscire dai dubbi”, e la notizia dell’incontro con Valentino Rossi a Milano, dove è segnalato che Sinner è a Milano per curarsi il ginocchio e avverte un certo fastidio. Viene inoltre ricordato che, con la sconfitta di Zverev contro Djokovic a Pechino, Sinner ha prolungato il suo periodo da numero 1.

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