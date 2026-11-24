L’intelligence occidentale ha lanciato un avviso sul possibile dispiegamento di un’arma nucleare spaziale da parte della Russia. Secondo ricostruzioni riportate dai media tedeschi, alcuni Paesi della Nato sono stati recentemente informati dell’esistenza dell’arma.

I servizi segnalano che il dispiegamento potrebbe avvenire “in qualsiasi momento”, con una finestra temporale indicata nelle prossime settimane. La segnalazione è emersa in un contesto di allerta internazionale e ha sollevato preoccupazioni tra gli alleati.

La notizia è stata resa pubblica il 23 novembre 2026.