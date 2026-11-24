Nella tarda serata di ieri la città di Zaporizhzhia è stata colpita da un attacco che ha interessato un edificio residenziale. Le autorità locali hanno reso noto il bilancio: due persone uccise e quaranta ferite.

Secondo Mykhailo Semikin, capo dell’amministrazione militare della regione di Zaporizhzhia, le forze russe hanno parzialmente distrutto un condominio di cinque piani nel distretto Kosmichnyi. Le immagini diffuse dopo l’attacco mostrano una grande voragine sul fianco dell’edificio.

Tra i feriti ci sono un neonato e tre bambini di 4, 6 e 16 anni. Le autorità hanno inoltre segnalato almeno un caso di trauma cranico grave: il paziente versa in condizioni critiche. Non sono ancora chiari tutti i dettagli sulla natura delle lesioni riportate.

Sul fronte meridionale della Russia, il Servizio federale per la sicurezza (Fsb) ha annunciato di aver sventato un attentato pianificato contro una sinagoga a Kislovodsk, arrestando un cittadino russo. L’agenzia Tass riferisce che il sospettato, nato nel 2004, aveva effettuato sopralluoghi, individuato orari di maggiore affluenza e trasportava un ordigno esplosivo da 3,5 chilogrammi con elementi a frammentazione; l’Fsb afferma che avrebbe agito su istruzioni di membri di un’organizzazione terroristica internazionale bandita in Russia.

Nella regione di Kherson, le autorità locali hanno segnalato altri civili vittime degli attacchi: Ruslan Khomenko, capo del distretto urbano di Oleshky, ha riferito che due persone sono morte e sette sono rimaste ferite a seguito di bombardamenti e attacchi con droni delle forze armate ucraine. Khomenko ha descritto due episodi: un giovane uomo è morto sul colpo dopo essere stato raggiunto da un drone mentre viaggiava in moto con la partner, e in un altro caso un drone ha colpito un’auto con quattro occupanti, provocando un morto e tre ricoveri. Sempre nel distretto di Oleshky, nelle ultime sei giorni sono stati registrati 464 attacchi di artiglieria e mortaio e 440 attacchi di droni, secondo il funzionario.

La tensione oltre i confini prosegue: il Comando operativo delle forze armate polacche ha comunicato che un drone russo ha violato lo spazio aereo polacco durante un raid in Ucraina occidentale, ma non è stato abbattuto per evitare rischi per la popolazione. La Polonia ha mobilitato sistemi di difesa aerea a scopo precauzionale nelle aree confinanti.

A Kiev, detriti di droni russi sono caduti vicino a Piazza Indipendenza, provocando incendi in un edificio residenziale e il ferimento di alcune persone, tra le quali un cittadino statunitense, ha reso noto il sindaco Vitaliy Klitschko insieme a canali Telegram locali citati da Ukrainska Pravda.

Le tensioni diplomatiche restano alte anche dopo l’attacco ucraino a una nave russa nella città libica di Bengasi: il presidente Volodymyr Zelensky ha definito l’operazione una “azione esemplare”, riferendo l’uso di sette droni contro due navi e un elicottero. Il ministero degli Esteri ucraino, citato da Ukrainska Pravda, ha sostenuto che la corvetta russa Mercury affondata a Bengasi era un obiettivo legittimo e ha sottolineato il rischio rappresentato dalla Russia che, secondo Kiev, utilizza infrastrutture civili in paesi terzi per scopi militari.

Nel frattempo, il giornale tedesco Bild ha riportato che la Russia sarebbe pronta a innalzare il livello dello scontro lanciando nello spazio “un satellite con un’arma nucleare”, notizia che contribuisce ad aumentare la tensione tra Mosca e Kiev.

Sulle forniture militari, Zelensky ha annunciato che l’Ucraina inizierà a ricevere i caccia svedesi Gripen a partire da gennaio 2027, affermando che questi velivoli sono in grado di intercettare jet Sukhoi russi equipaggiati con bombe a guida di precisione. Il presidente ha aggiunto di aver tenuto una riunione dello Stato Maggiore incentrata sulla protezione contro i droni russi Shahed e ha invocato misure come sanzioni più stringenti, controlli sulle esportazioni e mezzi per abbattere questi velivoli.

Infine, sul fronte europeo, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha convocato un vertice straordinario a Bruxelles per discutere il nuovo quadro finanziario pluriennale dell’Ue e il finanziamento dell’Ucraina nel 2027, invitando i capi di Stato e di governo a cercare un compromesso sul bilancio a lungo termine e sul sostegno a Kiev.