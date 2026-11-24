24 novembre 2026 — Jannik Sinner, 25 anni, si è sottoposto questa mattina a un intervento chirurgico al ginocchio destro in Finlandia.
L’operazione è stata eseguita dal dottor Lempainen, il chirurgo a cui si attribuisce la ripresa agonistica di diversi sportivi. Il trattamento riguarda il ginocchio destro del tennista ed è stato effettuato nella giornata odierna.
Sinner ha espresso la volontà di recuperare il livello precedente all’infortunio, sintetizzando il suo desiderio con la frase: “Voglio tornare quello di prima”.
Secondo quanto riportato, se l’intervento e il decorso post-operatorio procederanno senza complicazioni, il tennista potrà tornare a giocare nella stagione primaverile.