MILANO, 24 novembre 2026 – I principali listini asiatici hanno chiuso la seduta in rialzo, favorita dal ritorno di Jensen Huang alla guida di Nvidia che ha ridato slancio agli investimenti legati all’intelligenza artificiale.

Tokyo ha segnato un balzo del 3,91%, mentre Seul ha messo a segno un +6,3% e Taiwan è salita del 9%. Anche Shanghai ha chiuso in verde, con un progresso dello 0,27%.

Al contrario, a contrattazioni ancora in corso Hong Kong è in calo dello 0,64%, Shenzhen dello 0,22% e Mumbai dell’1,77%.

Sui mercati valutari lo yen si è rafforzato, quotato a 159,30 sul dollaro e a 173,60 sull’euro.

Sul fronte geopolitico restano al centro dell’attenzione le tensioni legate alla guerra tra Russia e Ucraina e il conflitto in Medio Oriente, elementi che continuano a influenzare l’umore degli investitori.

Per la giornata sono attesi indicatori macroeconomici importanti: dalla Germania l’indice Ifo, dagli Stati Uniti l’indice manifatturiero della Fed di Richmond e i dati sulla fiducia dei consumatori.