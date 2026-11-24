Proseguono gli accertamenti sul depistaggio: i magistrati insieme ai carabinieri del Ros stanno esaminando file e messaggi estratti da computer e smartphone sequestrati agli indagati. I fascicoli aperti riguardano, tra gli altri aspetti, presunti versamenti a Contorno e l’ipotesi della presenza di “talpe”.

Una telecamera del Ros ha ripreso Gianni De Gennaro, la sua segretaria e Franco Pacetto al Centro studi americano; i materiali audiovisivi rientrano nella documentazione acquisita dagli inquirenti. Le registrazioni e i contenuti digitali sono ora al vaglio per chiarire i contorni delle diverse piste investigative.

I controlli tecnici sui dispositivi sequestrati mirano a ricostruire conversazioni e movimenti che potrebbero collegarsi ai filoni in corso. Le attività degli organi inquirenti proseguono senza che, dalla documentazione riportata, emergano altri particolari sulle risultanze già in esame.