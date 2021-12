“Venezia è patrimonio del mondo e non appartiene ai veneziani di adesso”. Lettere

In risposta alla lettera: “Le colpe dei veneziani e dei ‘venezianassi’.

Venezia è patrimonio del mondo e non appartiene ai soli veneziani, specialmente quelli di adesso che non l’hanno davvero fondata.

Tanto sbraitano contro il turismo /petrolio della città, ma in fondo cos’altro sarebbero capaci di fare se non di camparci?

Venezia ha un porto alternativo per le grandi navi da crociera – è utilizzato?

Venezia AVEVA un grande complesso petrolchimico che opportunamente adeguato potrebbe ancor essere fonte di lavoro per molti:

Venezia AVEVA le Officine Aeronavali a Tessera, apprezzate da grandi operatori aerei di livello mondiale…

Insomma Venezia aveva e non ha più niente di alternativo, è un villaggio turistico e niente di più.

Almeno che lo facciano funzionare bene in maniera decente, perché a forza di spremere i turisti va a finire che anche questi si stufano e non ci mettono più piede.

La Biennale ed altri eventi culturali attirano un certo numero di visitatori ma non si può far conto solo su quelli.

Far pagare l’ingresso ai turisti dà ancor più l’impressione di pagare il biglietto del Luna Park.

E comunque direi ai Veneziani: non sputate sul piatto dove mangiate.

R.R.

(lettera firmata)