“Venezia ‘Non è ecologica’, si può tranquillamente morire di smog”. Di Michele De Col (*)

A nulla sono valsi i richiami del prof. Mozzatto e del precedente consiglio della Municipalità di Venezia, Murano, Burano, a Comune e Regione e gli inviti del dott. Vittorio Selle della AULSS 3 che chiedeva anche la chiusura di alcuni rii al traffico a motore: il Sindaco, responsabile della salute dei suoi cittadini, ha fatto ciò che non possa disturbare gli equilibri elettorali con delle blande e ridicole ordinanze solo per Rio Novo che a tutt’oggi non hanno risolto nulla.

Ed ora il silenzio!

Mentre la Regione risponde che ha preso provvedimenti … contro le emissioni in agricoltura, i liquami zootecnici, le combustioni delle sterpaglie (ma non contro i “Panevin” sostenuti da Zaia), le stufe a pellet, ecc… Una presa in giro: si sa benissimo che tutto questo a Venezia non esiste…!

Mai viste mucche in Canal Grande, coltivazioni agricole in Piazza San Marco, sterpaglie bruciate in Rio Novo…

Quindi non si è fatto assolutamente nulla!

Comune e Regione hanno comunque evitato di finire sotto accusa (dato che c’è un fascicolo aperto in Procura a seguito di un esposto del mancato prof. Rizzoli e del prof. Mozzatto), solo grazie al blocco totale dovuto alla pandemia che nel 2020 ha portato i livelli di smog a quote bassissime.

Infatti i dati Arpav della primavera 2020, a differenza del record di 223 µg/m3 rilevati il 4 /10/2018, hanno attestato in Rio Novo interi mesi con valori di biossido di azoto inferiori al minimo rilevabile (pari a 4 µg/m3). Prova ne è che IL RISCALDAMENTO DOMESTICO operativo fino al 15 aprile NULLA C’ENTRAVA : L’INQUINAMENTO ERA TUTTO DOVUTO A TAXI E MOTOTOPI.

Anche le promesse sui motori degli Assessori Boraso e De Martin sono prontamente disattese : i mototopi elettrici certo non li vedremo perché sono state finanziate solo le sostituzioni dei motori nei mezzi navali adibiti al servizio taxi che chissà quando saranno completate.

Inoltre a Venezia non avremo nemmeno le domeniche con un po’ di silenzio, dato che i rumori prodotti dal traffico acqueo che non verrà per nulla limitato, non cesseranno, nonostante anch’essi siano oltre i limiti di legge stabiliti dal Comune (come in Rio Novo).

Per finire, taxi e mototopi continuano a correre senza ritegno, specie in Rio Novo, poiché, dopo i fallimenti di “Onda Zero” e del sistema Argos (con decine di multe annullate), il promesso sistema “Tutor” non risulta (non si sa perché) ancora operativo, nonostante le apposite nuove telecamere siano già state installate da tempo. Quindi ANCHE IL MOTO ONDOSO È FUORI CONTROLLO, nonostante il sindaco ne sia il… Commissario!

VENEZIA RIMANE PERCIÒ INSPIEGABILMENTE UNA CITTÀ INESISTENTE SUL PROFILO DEI PROVVEDIMENTI ANTI SMOG, senza alcun blocco o domenica ecologica, e con un “far west” acqueo che continua a mettere a rischio la salute dei cittadini nell’indifferenza di Comune, Regione e Governo!

Michele De Col

(*) Consigliere alla Municipalità di Venezia Murano Burano