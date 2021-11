Venezia in asfissia: mai così tanti turisti a fine ottobre

Venezia in asfissia: basta fare un giro sui social locali. Residenti che lamentano di essere tappati in casa, cittadini che invocano la pioggia.

Chi si è lamentato sabato, parlando di situazione mai vista, ha dovuto ricredersi: domenica è arrivata ancora più gente.

E non sono pochi coloro che osservano: “Ma… e gli assembramenti…?” riscontrando su video e foto che la stragrande maggioranza è senza mascherina.

In ginocchio i trasporti. I residenti a Murano e Burano sono le ultime vittime di questa situazione ormai nota di overtourism e trovano code infinite per lasciare o tornare in isola.

E siccome l’unione fa la forza, è inutile cercare di accampare un qualche diritto per il fatto di vivere in questa difficile città, spesso, infatti, i visitatori – nemmeno loro sereni per la situazione – aggrediscono.

Ieri una residente si è persino sentita dire da una signorina appartenente ad un gruppo in coda: “Vada a vivere altrove, signora!”.

(Vada a vivere in campagna? Ipse dixit, ndr)

Punti in ginocchio: Piazzale Roma, stazione, Fondamente Nove, Murano e Burano.

La città è andata in crisi poco dopo le 11. In molti pontoni si riusciva ad imbarcarsi al terzo mezzo, dopo aver perso i primi due.

Actv fa sapere di non aver mai avuto così tanti mezzi in acqua e di certo non vi sono responsabilità nei dipendenti in prima linea a reggere l’urto.

Sono 95mila le persone arrivate dichiarate dalla smart control room di Tronchetto e in molti si chiedevano se fosse già cominciato carnevale, ma era solo Halloween.

95 mila persone arrivate a Venezia non si erano mai viste in un periodo così di “bassa stagione”.

Alle 11 esauriti i posti auto a piazzale Roma e al Tronchetto e i messaggi sui display che consigliavano di usare i mezzi pubblici, alla fine, hanno provocato altra congestione.

