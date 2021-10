Venezia e sovraffollamento di turisti: altro weekend di passione

la notizia continua dopo l'inserzione pubblicitaria

Ritorna l’onda alta della marea di turisti che assediano Venezia e che rispecchiano, come già tante volte abbiamo visto in questi anni, le situazioni di disagio e di crisi che la città si trova a subire a causa del sovraffollamento, dopo il tempo della pandemia.Un lungo periodo che oltre a mutare la nostra vita, aveva trasformato la città lagunare in un habitat inconoscibile, disabitato quasi, dai risvolti inquietanti e tra essi problematici.

La cosiddetta ‘ripresa’ del lavoro, l’auspicio a uscire da questa gabbia della paura, oggi trovano conforto e insieme sconcerto con lo sbarco in laguna di turisti di ogni dove, in gran parte tedeschi, ma anche francesi, spagnoli, svizzeri e inglesi intenzionati a godersi a ‘tutto titolo’ il fascino della nostra città’.

Sono saliti su mezzi di trasporto esausti dalla fatica di farcela a ospitare, con comandante e marinai, un carico improponibile di visitatori.

Ondeggiando un po’ qua e un po’ là cercano di assolvere il loro difficile compito di trasportare affannosamente chi ha comprato un biglietto, per navigare diligentemente e al sicuro.

Si ripetono, come un triste ritornello, nervosismi, per ora trattenuti per difficoltà, ritardi, cittadini a terra in attesa del mezzo successivo.

Più arrabbiato di tutti, è chi deve salire sul vaporetto o sul motoscafo, per recarsi al lavoro.

Il clima, sempre caldo in queste circostanze esasperanti, ha coinvolto tutte le linee della Giudecca, anche in presenza, di manifestazioni di fine settimana molto partecipate, come le regate Hospitaly challenge e la Veleziana, che costringendo a ’rotte’ allargate, hanno provocato ritardi, anche di dieci minuti di permanenza in più sui mezzi di trasporto.

Boccheggiavano fino all’esaurimento i posti nel parcheggio di piazzale Roma e le corse bis lagunari a San Giorgio. Le linee 2 e 4.1 – 4.2, le più colpite e sofferenti.

Le rappresentanze si sindacali stanno organizzando una controffensiva per rimediare a questo stato di cose, ma come si è già verificato, non sarà un’operazione semplice.

Intanto e contemporaneamente, la Venezia soleggiata e con temperature estive ha richiamato i turisti che, ovviamente, girano la città anche di sera e che insieme ai residenti e ai visitatori abituali, hanno riempito le piazze e i campi che hanno assistito all’invasione dei cartoni della pizza, dei bicchieri di plastica sui masegni, comportamenti incivili e di tutto un più: come da copione.

Povero campo Santa Margherita, sempre vittima di sgradevolezza nelle ore alcoliche della movida.

Che fare? Le multe non bastano, non convincono, qualcuno dice che bisogna rinforzare la consapevolezza. Di chi, è in dubbio, forse di tutti.

Della trascuratezza si lamentano silenti anche i cigni, le anatre, le garzette, e gli aironi che nessuno ha più visto nello stagno e nel laghetto del parco di San Giuliano: spariti per andare dove? Forse a cercare un po’ d’acqua altrove, visto che le pompe che dovevano abbeverare lo stagno, si sono rotte.

E nessuno ha provveduto a rimediare, fino a trasformare quell’area, una zona desertica e francamente indecente.