Venezia, i Guardians sono tornati a San Marco per tutelare il decoro della Piazza

Tornano i Guardians a tutelare il decoro di Piazza San Marco. Perché se è pur vero che Venezia in questo periodo non è affollata di turisti come nelle scorse estati, i maleducati non mancano mai. Basta pensare che solo un paio di giorni fa un turista polacco è stato multato con 450 euro per aver fatto il bagno in Canal Grande.

E’ partita ieri, venerdì 31 luglio, l’attività del gruppo dei Guardians, gli “angeli” che, con il supporto di Vela spa e del Comune di Venezia, lavorano con gli agenti di Polizia locale per sorvegliare le zone con maggiore presenza di visitatori dell’area marciana (Piazza San Marco e aree limitrofe, Giardinetti napoleonici e riva fino al Ponte della Paglia).

Sono operatori chiamati a controllare i punti di accesso principali al centro storico e a sensibilizzare i visitatori al rispetto e alla tutela di Venezia, informando, anche attraverso materiale illustrativo, sulle buone pratiche da seguire e, se necessario, suggerendo a chi non rispetta le norme, sempre con la supervisione degli agenti, di attenersi al Regolamento di Polizia locale.

L’iniziativa ha preso il via ieri mattina con un primo briefing in piazza San Marco. Per iniziare la loro attività i Guardians hanno sostenuto un percorso di formazione garantito dal settore Turismo del Comune e dalla Polizia locale.

Gli operatori sono riconoscibili da maglie e pettorine su cui è visibile la scritta della campagna #EnjoyRespectVenezia e hanno a disposizione volantini in più lingue stampati ad hoc che ricordano le norme da seguire per il rispetto del decoro.

Il gruppo dei Guardians è composto da dieci persone che opereranno su due turni garantendo una copertura dalle 10.30 alle 18.30.

Saranno impiegati ogni weekend dal venerdì alla domenica e durante la Mostra del Cinema saranno presenti sul campo tutti i giorni della settimana.

“Siamo orgogliosi che l’amministrazione – ha commentato Claudio Vernieri, presidente dell’Associazione Piazza San Marco – abbia fatto proprio, e deciso di continuare a finanziare, il servizio a tutela della Piazza e dei visitatori “Guardian” da noi ideato già diversi anni fa. Siamo felici che, anche in questo momento emergenziale, si trovino le risorse per tutelare piazza San Marco e l’immagine di tutta la città nel mondo”.

Il servizio è previsto per ora fino al 4 ottobre, ma non sono escluse eventuali modifiche sulla base dei flussi turistici che quest’anno, causa Covid, stanno avendo delle dinamiche diverse rispetto al passato.