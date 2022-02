“Venezia deve essere una città per turismo di massa…”. Lettere

In risposta a: “A Venezia uno scempio svendendo la città ai turisti, ma non è andata bene neanche a Mestre”.

CARA MARIA AURORAA SARTOR,

ho vissuto per 34 anni vicino alla Guggenheim, zona s. Vio. C’erano nei dintorni un lattaio, 3 alimentari, 2 verdurieri, 2 panetterie, 2 macellai, un pescivendolo. Ora ci sono botteghe di vetri cinesi, quadretti /scorcio di Venezia da quattro soldi, bar a volontà e per fare spese bisogna andare a s. Basilio.

Ora dove abito, zona s. Leonardo a Cannaregio, sono scomparsi un grande ferramenta, due rivendite di caffè che lo tostavano artigianalmente, due grandi verdurieri, una bella macelleria, una bella bottega di scarpe (Marinello) ed altre botteghe indispensabili per vivere in una città.

Tutto sostituito da vetri cinesi, bar e bar. Se ne contano 10 in un raggio di 100 metri tutto PERCHÉ VENEZIA DEVE ESSERE UNA CITTÀ PER TURISMO DI MASSA.

Ma per piacere….

Arturo

(lettera firmata)