“A Venezia uno scempio svendendo la città ai turisti, ma non è andata bene neanche a Mestre”. Lettere

In risposta a: “Andarmene da Venezia per non restare mummificato nello scadimento della qualità della vita”.

Sono nata a Mestre vivo a Mestre in Villaggio San Marco poco distante dal Parco San Giuliano e lavoro a Venezia.

Chi ha governato Venezia in questi anni ha compiuto uno scempio permettendo la svendita della città ai turisti e tutto è stato fatto a favore di un turismo necessario ma che non doveva e non deve prevalere sulla vita della città e dei cittadini che resistono, sempre più pochi e soli.

Non è andata bene nemmeno a Mestre sempre più cementificato, con alberghi su alberghi e nuove costruzioni di cui non c’è un reale bisogno.

Vediamo progetti assurdi come la Torre di viale San Marco dove si fa scomparire un terreno inizialmente predisposto a verde attrezzato per costruirci un edificio di 70 metri ed un ulteriore supermercato e centro commerciale di cui non c’è bisogno e non mi soffermo a parlare del progetto che incombe su Marghera e sul Parco San Giuliano.

Esiste anche in terraferma un esodo verso i paesi vicini con più verde ed una dimensione diversa di vita. La qualità dell’aria è pessima del resto anche quando il polo chimico funzionava non era delle migliori.

Cosa fare? Iniziare a ricostruire dal basso dal tessuto sociale con incentivi ed aiuti per chi torna a vivere in città, per chi apre attività di negozi di vicinato riportando i servizi basilari ai cittadini invece che a toglierli, investire su cultura pepe dare anche al turismo connotazioni diverse.

Rispettare le persone ed i cittadini è basilare. I tempi saranno lunghi resistenza e resilienza per Venezia e per Mestre e nell’espressione della scelta di chi deve governare la città scegliere chi è in grado e disposto a servirla nel rispetto del l’unicità e non a servirsene.

Ale

(lettera firmata)