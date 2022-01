“Dall’anno scorso vivo a Marghera, tutti mi chiedono: com’è via da Venezia?”. Lettere

In risposta alla lettera: “Non è che chi va fuori non ami più Venezia, è lei che non c’è più”.

Buongiorno,

Dall’anno scorso vivo a Marghera nella casa di Mia madre nel quartiere Cita.

Tutti mi chiedono come mi sento dopo aver lasciato Venezia.

Sto benissimo. Non ne potevo più di vedere negozi di paccottiglia, bar ristoranti edicole in mano ad etnie che nulla hanno a che fare con la città.

Case trasformate in B&b in mano a catene straniere, alberghi che spuntano come funghi.

Veneziani che , mi sembra, badino più ad ombre e cicchetti che a protestare per la mala gestione della città. Anzi molti ci hanno lucrato.

A Marghera vedo volti normali , attività in mano a residenti, mercati, negozi come le mercerie sparite da Venezia etc.

Ci sono problemi anche qui, per esempio la Cita di proprietà dell’INPS ha moltissimi appartamenti sfittì da anni, troppi extracomunitari che non si integrano etc…,

Ma mi è ritornata la voglia di fare politica, di Contribuire al bene pubblico.

Forse qui più fattibile spero , visto che non fa gola come Venezia…..

I.F.

(lettera firmata)