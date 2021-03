La Venezia che era. Cinema Santa Margherita: avevamo i pantaloni corti

La Venezia che era. Quella in cui siamo nati e cresciuti. Per molti l’unica vera, intesa come città.

La foto risale agli anni 50-60. A quei tempi la città era ricca di sale cinematografiche che attiravano sempre un grande pubblico soprattutto nei prefestivi e festivi.

A Santa Margherita ne convivevano addirittura due a distanza di una 50ina di metri: il “Moderno e il Santa Margherita”.

Il momento fissato nell’immagine è proprio in una di queste occasioni.

In previsione dello spettacolo che sarebbe iniziato da lì a poco, i bambini comprano i bomboni dalla vecchina (che ai tempi era conosciuta senza diminutivo in maniera molto meno rispettosa)

al “bancheto“.

Ci si fruga nelle tasche, si contano i centesimi sui palmi della mano, bastavano 5 o 10 Lire per conquistare la felicità.

I sociologi, poi, avrebbero inoltre piacere di condividere la stratificazione sociale dei tempi.

Mentre le signore vestivano eleganti cappotti (e le più “fortunate” addirittura pellicce) noi bocie avevamo ancora i pantaloni corti, ed anche in questo contesto c’erano differenze a ben vedere.

Chi poteva, infatti, indossava un cappotto, nonostante i pantaloni corti,

magari “ereditato” dal fratello più grande. Chi non poteva, invece, girava con uno o più maglioni uno sopra l’altro.

Si stava meglio, si stava peggio?

Ognuno ha una sua risposta per questo.

Noi ci limitiamo a farvi immergere in questa realtà per qualche secondo con la macchina del tempo dell’immaginazione, magari provocandovi un sorriso.

Ringraziamo Eleonora, Veneziana Doc, per la foto che ci ha inviato per la pubblicazione.