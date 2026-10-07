Rock Contest 2026 di Controradio: annunciati i 30 selezionati, live dal 20 ottobre a Firenze fino alla finale al Tenax

Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp! Clicca qui e iscriviti subito Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!

Il Rock Contest 2026 ha reso noti i 30 progetti ammessi alla fase live: scelti tra oltre 600 iscrizioni, si esibiranno a partire dal 20 ottobre a Firenze, con la serata finale fissata per il 6 dicembre al Tenax.



Il concorso di Controradio, giunto alla 38ª edizione, conferma la sua funzione di osservatorio sulla nuova musica italiana. Le proposte arrivate dalla Sicilia al Piemonte compongono un quadro sonoro eterogeneo che spazia dal post‑punk allo shoegaze, dall’elettronica al nu‑soul, dal reggae al modern metal.

I nostri articoli saranno sempre gratuiti se abbiamo il vostro sostegno.



Se credi nell’informazione libera di Venezia, puoi sostenerla con il tuo 5×1000.



CF: 94073040274

Scopri come fare



Tra i selezionati figurano artisti provenienti da molte città: Florence è ben rappresentata con nomi come Aftertaste, Angelica Del Nibbio, Dalcò, Fujiiro, Johnson Mella, Jump in Trail e Rigagnoli. Dal Sud arrivano proposte come KarlitosDenti da Riposto (Catania) e Mosquitos Like Helicopters da Palermo; la Toscana porta anche Epoca22 (Carrara), Stoccolma (Livorno) e Rugo (Lucca). Completano la lista gruppi e solisti provenienti da Roma, Livorno, Padova, Asti, Salerno, Verona e altri centri.



Ecco l’elenco completo dei 30 progetti ammessi: Aftertaste; Angelica Del Nibbio; AUT!; Bad Rising; Boetti; Casa Gialla; Cruz Luma; Dalcò; Darko; didettagli; Epoca22; Euphonia; Fujiiro; Johnson Mella; Jump in Trail; Junipero; KarlitosDenti; Le Malabù; Lit Up Fuse; Mario Rossi Fa Rap; Mosquitos Like Helicopters; NOF41; Paolo Di Napoli; Rigagnoli; Rugo; Sacrifighe; Stoccolma; Sybilla; The Brave Katuka Boys; Xylema.



Le serate di selezione si svolgeranno in due location fiorentine. Il Combo Social Club ospiterà tre appuntamenti: martedì 20 ottobre (con Mosquitos Like Helicopters, Mario Rossi Fa Rap, Aftertaste, Rigagnoli, Paolo Di Napoli e Bad Rising), giovedì 22 ottobre e giovedì 29 ottobre. A novembre le date si spostano al Glue Alternative Concept Space, dove si esibiranno gli altri gruppi in programma; le semifinali sono previste il 20 e il 26 novembre sempre al Glue. La finale è programmata per domenica 6 dicembre al Tenax di Firenze.



La giuria vedrà la partecipazione di figure riconosciute della scena indipendente. Tra i primi nomi annunciati compaiono Max Collini (Offlaga Disco Pax), Massimiliano “Ufo” Schiavelli (The Zen Circus), Roberta Sammarelli (Sì! Boom! Voilà!) e Carlo Corbellini (Post Nebbia). A valutare i progetti saranno inoltre rappresentanti di etichette e agenzie di booking coinvolte nel network del contest.



Il Rock Contest mette in palio premi studiati per sostenere i progetti emergenti. Il vincitore assoluto riceverà 3.000 euro; il secondo classificato avrà a disposizione cinque giornate di registrazione presso il Sam Recording Studio; al terzo verrà finanziato un progetto artistico fino a 1.500 euro. È inoltre previsto il Premio Ernesto De Pascale per la migliore canzone in italiano, con registrazione professionale del brano al Sam Recording Studio, in collaborazione con la testata Il Popolo del Blues.



Oltre alla giuria e ai premi, il contest offre visibilità concreta attraverso la collaborazione con festival e direzioni artistiche partner, iniziata nel 2022. Manifestazioni come La Prima Estate, RiveRock, Artico Festival, LARS Rock Fest e altre potranno includere i selezionati nelle proprie line up, proseguendo un percorso già seguito in passato da artisti passati per il Rock Contest.



Schede, foto e brani dei 30 progetti sono disponibili sulla pagina dedicata del concorso, dove si trovano anche il regolamento e tutte le informazioni per seguire le tappe in programma. Tutti i dettagli e gli aggiornamenti sono pubblicati sul sito ufficiale www.rockcontest.it.