Messi si congeda dall’Albiceleste: commozione al Monumental dopo il 3-0 al Benin

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Allo stadio Monumental di Buenos Aires Lionel Messi ha detto addio alla nazionale argentina, tra lacrime e applausi. L’Argentina ha battuto il Benin 3-0 nella partita che ha segnato il congedo del capitano.

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Messi ha contribuito in modo decisivo al successo: ha segnato su rigore, servito due assist per i compagni e nel finale ha colpito un palo.

Al termine della gara il campione si è rivolto agli 80mila presenti sugli spalti, visibilmente commosso. Ha definito la serata come “il giorno più triste della mia carriera” e si è rivolto ai tifosi ricordando che con loro ha realizzato i suoi sogni.

La partita al Monumental è stata l’ultimo saluto di Messi alla maglia albiceleste davanti al pubblico argentino, tra performance in campo e momenti di intensa emozione sugli spalti.