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Milano divisa: attico da 13 milioni e camere a 700 euro, la città che allontana il ceto medio

A Milano un attico vale 13 milioni mentre stanzette si affittano a 700 €/mese. Prezzi tra i più alti in Italia, case popolari degradate e record di sfratti.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Milano mostra una spaccatura netta nel mercato immobiliare: da un lato attici valutati 13 milioni di euro, dall’altro piccole stanze offerte a 700 euro al mese. Il contrasto è diventato simbolo di una città che, secondo osservatori locali, non è più a portata del ceto medio.

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Secondo la ricostruzione, le abitazioni nella metropoli costano più che in qualsiasi altra parte d’Italia. Parallelamente, gli appartamenti popolari versano in condizioni di degrado e non sarebbero mai stati ristrutturati.

La mancanza di soluzioni abitative accessibili si traduce in difficoltà diffuse: molte persone non riescono a sostenere gli affitti. A questa pressione sul mercato si aggiunge un record di sfratti, che evidenzia la crescente fragilità sociale legata all’accesso alla casa.

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Il quadro che emerge mette in luce una città caratterizzata da estremi opposti: lusso in alcuni segmenti e precarietà abitativa in altri, con conseguenze sociali tangibili per chi non può permettersi gli aumenti dei canoni.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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